Число жертв в результате полицейских операций в Бразилии выросло до 45 человек – СМИ

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Число жертв в ходе полицейских операций в бразильских штатах Баия, Сан-Паулу и городе Рио-де-Жанейро увеличилось до 45 человек. Об этом сообщает портал G1.

"В Баии зафиксированы 19 смертей в результате столкновений между подозреваемыми и военной полицией в период с пятницы по понедельник. Перестрелки произошли в городах Сальвадор, Итатим и Камасари", – говорится в сообщении издания.

В другом материале издания указывается, что в результате операции полиции Бразилии под названием "Щит" унесла жизни 16 человек, еще 58 были задержаны. За несколько дней правоохранители также изъяли 385 килограммов наркотических средств и 18 единиц огнестрельного оружия, включая винтовки.

Отмечается, что операция началась после убийства сотрудника муниципальной полиции.

Ранее сообщалось о десяти жертвах в ходе полицейской операции в северной части Рио-де-Жанейро. В числе погибших – торговец наркотиками, которого разыскивали правоохранители. Сама операция началась в 03:00 по местному времени.

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