Десять человек погибли в ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро – СМИ

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Десять человек погибли в северной части Рио-де-Жанейро в результате полицейской операции против наркоторговцев, сообщает новостной портал G1.

"Десять человек погибли и трое пострадали во время операции военной полиции в северной части Рио", – говорится в сообщении портала.

Отмечается, что сама операция началась в 03:00 по местному времени. В числе погибших – торговец наркотиками, которого разыскивали правоохранители.

В июне сообщалось о задержании неизвестного во Франции, который устроил стрельбу в кафе в историческом центре города Нантюа.

В операции по поиску стрелка французская полиция задействовали порядка 50 сотрудников. Мужчина был пойман через несколько часов в одном из жилых домов недалеко от места ЧП.

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