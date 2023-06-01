Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в кафе на востоке Франции

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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в кафе в историческом центре города Нантюа на востоке Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

В операции по поиску стрелка французская полиция задействовали порядка 50 сотрудников. Мужчина был пойман через несколько часов в одном из жилых домов недалеко от места ЧП.

Мотивы преступника пока не установлены. Полиция не исключает версию террористического акта. В префектуре создан кризисный штаб для координации расследования.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на востоке Франции погиб один человек. Еще одного пострадавшего доставили в медучереждение в тяжелом состоянии, двое получили легкие ранения.

