14:11Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на востоке Франции
Фото: francetvinfo.fr
Один человек погиб в результате стрельбы в историческом центре города Нантюа (департамент Эн. – Прим. ред.) на востоке Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс энфо".
По данным радиостанции, в четверг, 1 июня, неизвестный открыл огонь в кафе. Один человек оказался смертельно ранен. Еще одного доставили в медучереждение в тяжелом состоянии, двое получили легкие ранения.
В настоящее время центр Нантюа перекрыт полицейскими.
Ранее прокуратура Приморского края сообщила, что неизвестный устроил стрельбу днем 27 мая рядом с заправкой на 721-м километре трассы Хабаровск – Владивосток.
В результате происшествия зафиксированы повреждения торгового павильона. Надзорное ведомство проконтролирует ход расследования данного инцидента.
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