Один человек погиб в результате стрельбы на востоке Франции

Фото: francetvinfo.fr

Один человек погиб в результате стрельбы в историческом центре города Нантюа (департамент Эн. – Прим. ред.) на востоке Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс энфо".

По данным радиостанции, в четверг, 1 июня, неизвестный открыл огонь в кафе. Один человек оказался смертельно ранен. Еще одного доставили в медучереждение в тяжелом состоянии, двое получили легкие ранения.

В настоящее время центр Нантюа перекрыт полицейскими.

Ранее прокуратура Приморского края сообщила, что неизвестный устроил стрельбу днем 27 мая рядом с заправкой на 721-м километре трассы Хабаровск – Владивосток.

В результате происшествия зафиксированы повреждения торгового павильона. Надзорное ведомство проконтролирует ход расследования данного инцидента.



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