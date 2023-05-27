Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Неизвестный устроил стрельбу рядом с заправкой на трассе Хабаровск – Владивосток. Прокуратура Приморского края рассказывает о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Днем 27 мая на 721 километре автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток на территории вблизи объектов питания и заправки автотранспорта неизвестный произвел выстрелы из неустановленного предмета", – говорится в публикации.

В результате происшествия зафиксированы повреждения торгового павильона. Надзорное ведомство проконтролирует ход расследования данного инцидента.

Ранее неизвестные устроили стрельбу на кладбище в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. В результате случившегося пострадал один человек.

Согласно информации, полиция получила сообщение о госпитализации 43-летнего мужчины с травмами, которые он получил на территории кладбища. Выяснилось, что правонарушители из хулиганских побуждений выстрелили из неустановленного оружия в потерпевшего. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

