В Кемеровской области мужчина с винтовкой попытался проникнуть в школу

Фото: 123RF/grigorenko

Двадцатипятилетний мужчина с винтовкой пытался ворваться в школу в Кемеровской области. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, сотрудники учреждения его не пропустили.

Согласно показаниям очевидцев, мужчина не выдвинул никаких требований. У подозреваемого отсутствовала внятная речь. Как выяснилось позже, в школу он пришел забрать младшего брата, который учится в восьмом классе.

"Я очень удивилась такому поступку. Он всегда был спокойным. Не знаю, что с ним приключилось", – рассказала мать бывшего одноклассника мужчины.

Мужчину задержали на ближайшей улице. При себе у него было пневматическое оружие. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Кемеровчанину грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина был трижды судим за ограбление магазинов.

Похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия. Свой поступок школьник объяснил желанием похвастаться.