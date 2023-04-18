13:40Происшествия
В Кемеровской области мужчина с винтовкой попытался проникнуть в школу
Фото: 123RF/grigorenko
Двадцатипятилетний мужчина с винтовкой пытался ворваться в школу в Кемеровской области. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, сотрудники учреждения его не пропустили.
Согласно показаниям очевидцев, мужчина не выдвинул никаких требований. У подозреваемого отсутствовала внятная речь. Как выяснилось позже, в школу он пришел забрать младшего брата, который учится в восьмом классе.
"Я очень удивилась такому поступку. Он всегда был спокойным. Не знаю, что с ним приключилось", – рассказала мать бывшего одноклассника мужчины.
Мужчину задержали на ближайшей улице. При себе у него было пневматическое оружие. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Кемеровчанину грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина был трижды судим за ограбление магазинов.
Похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия. Свой поступок школьник объяснил желанием похвастаться.
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