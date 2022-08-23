Двое мужчин устроили стрельбу из пневматики на детской площадке в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полицейские задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из пневматической винтовки по банкам на детской площадке в Басманном районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во дворе дома 61 по Большой Почтовой улице. Полицию вызвали очевидцы.

"Прибывшие на место полицейские установили, что двое москвичей 1981 и 1989 годов рождения устроили во дворе дома на детской площадке стрельбу по банкам из пневматической винтовки", – сказал источник.

По его словам, в отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее ребенок пострадал в результате стрельбы на детской площадке в подмосковном Пушкине. По данным правоохранителей, происшествие случилось на детской площадке возле одного из домов на улице Инессы Арманд. Выстрел, предположительно, был произведен из пневматического оружия.