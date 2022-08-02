Очевидец рассказал о стрельбе по детской площадке в Отрадном

Видео: Москва 24

Мужчина открыл стрельбу из пневматики по детской площадке в столичном районе Отрадной. Об этом Москве 24 рассказал очевидец.

По его словам, в момент стрельбы на площадке находились дети, однако мужчине удалось спугнуть злоумышленника.

"Целился он в сторону детской площадки, детских криков не было, ни в кого не попал, только по металлу попадал", – сказал мужчина.

Он уточнил, что неизвестный стрелял из пневматического оружия свинцовыми пулями, поскольку был слышен характерный металлический звук.

"Услышал как он стреляет, знакомые характерные звуки пневматики. Вышел – его не видно было, затем он начал стрелять, затем я начал снимать и в этот момент он высовывает из окна, откуда доносились хлопки, дуло пневматики и продолжает стрелять", –добавил очевидец.

Ранее ребенок пострадал в результате стрельбы на детской площадке в подмосковном Пушкине. По данным правоохранителей, происшествие случилось на детской площадке возле одного из домов на улице Инессы Арманд. Выстрел, предположительно, был произведен из пневматического оружия.