Два человека пострадали в результате стрельбы в районе Мякинино – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник" в районе Мякинино, сообщает ФАН.

По информации издания, жильцы ЖК сообщили, что неизвестный мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять. По предварительной информации, два человека получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что ребенок пострадал в результате стрельбы на детской площадке в подмосковном Пушкине. По данным правоохранителей, происшествие случилось на детской площадке возле одного из домов на улице Инессы Арманд. Выстрел, предположительно, был произведен из пневматического оружия.

До этого следователи завели уголовное дело против 35-летнего жителя Читы, который взял в заложники ребенка. 30 апреля подозреваемый несколько часов удерживал малолетнего ребенка в одной из квартир жилого дома, он угрожал ему огнестрельным оружием.

