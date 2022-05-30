Неизвестный открыл стрельбу по девушке на юго-востоке Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный открыл стрельбу по девушке на юго-востоке Москвы, сообщает газета "Известия".

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 30 мая в Марьинском парке. Девушку подстрелили из окна. Она получила ранения, ей оказали медицинскую помощь.

Также известно, что злоумышленник открыл огонь из пневматического оружия. Отмечается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Информации о состоянии пострадавшей и официальных комментариев по факту данного инцидента пока нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник" в районе Мякинино. По предварительной информации, два человека получили ранения.

До этого неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в подмосковном Пушкине. В результате мальчик 2009 года рождения получил ранение губы. Выстрел, по предварительным данным, был произведен из пневматического оружия.