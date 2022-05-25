Полицейского ранили при проведении обыска на Кубани

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Сотрудник полиции в Краснодарском крае получил ранение в ходе проведения обыска у жителя Крымского района, сообщает ТАСС.

Стрелявшего ликвидировали ответным огнем. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

В ходе проведения обыска 28-летний мужчина забаррикадировался в доме и стал угрожать полицейским применением хранившегося у него оружия. На место происшествия вызвали наряд полицейских патрульно-постовой службы ОМВД России по Крымскому району.

В ответ на требования правоохранителей прекратить противоправные действия фигурант выстрелил через окно из охотничьего ружья в инспектора ППС, причинив ему ранения кистей обеих рук.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник". Местные жители сообщили, что неизвестный мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять. Первоначально отмечалось, что в результате инцидента два человека получили ранения.

Правоохранители начали розыск мужчины.

