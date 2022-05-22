Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в районе Мякинино

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Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в подъезде одного из корпусов ЖК "Спутник" в районе Мякинино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МВД.

В полиции уточнили, что инцидент произошел вечером субботы, 21 мая, на улице Липовой рощи в Одинцовском городском округе.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента", – говорится в сообщении.

По уточненным данным, в результате действий злоумышленника пострадал молодой человек 2000 года рождения. После оказания медпомощи он был отпущен. В настоящее время полиция решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отметил источник в правоохранительных органах, устроивший стрельбу мужчина был в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник". Местные жители сообщили, что неизвестный мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять. Первоначально отмечалось, что в результате инцидента ранения получили два человека получили ранения.