Мужчина с пистолетом попытался попасть в здание Минобороны в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Мужчина с, предположительно, пневматическим пистолетом попытался проникнуть на территорию главного здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками", – сказал собеседник информагентства.

Отмечается, что нарушителя задержали, в результате его действий никто не пострадал. В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Причину своего поведения он объяснить не смог, его отправили на обследование к психиатру.

В начале марта этого года другой мужчина, будучи также в неадекватном состоянии, попытался проникнуть в Мавзолей Ленина на Красной площади. После задержания нарушитель объяснил, что Владимир Ленин якобы должен был отпустить ему грехи.



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