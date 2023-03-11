Мужчина в неадекватном состоянии попытался проникнуть в мавзолей Ленина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина попытался проникнуть в мавзолей Ленина в центре столицы в субботу, 11 марта. Его оперативно задержали правоохранители.

"В субботу около 09:30 по московскому времени мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи. Он был задержан и передан медикам", – передает ТАСС сообщение силовых структур.

Уточняется, что у мужчины могут быть проблемы с психикой.

Ранее сообщалось, что 42-летнего москвича, работающего сборщиком мебели, задержали на Красной площади возле мавзолея при попытке украсть тело Владимира Ленина.

Инцидент произошел около 00:00 6 февраля. Мужчина долго находился возле объекта, а затем попытался открыть входную дверь, за что моментально был задержан сотрудниками полиции.

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