Москвича задержали при попытке украсть тело Ленина из мавзолея – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

42-летнего москвича, работающего сборщиком мебели, задержали на Красной площади возле мавзолея при попытке украсть тело Владимира Ленина. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошел около 00:00 6 февраля. Мужчина долго находился возле объекта, а затем попытался открыть входную дверь, за что моментально был задержан сотрудниками полиции.

В планах совершить кражу мужчина признался при задержании. При этом о причинах своего намерения 42-летний житель столицы не сообщил. Замеченное за мужчиной неадекватное поведение стало причиной для вызова скорой психиатрической помощи, специалисты которой признали его психически нездоровым.

Позже выяснилось, что после развода с женой москвич пристрастился к употреблению алкоголя. За распитием спиртных напитков его также заметили на Тверской улице перед случившимся инцидентом.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину в платье по подозрению в краже телевизора из общежития на Будапештской улице в декабре 2022 года. Подозреваемый был доставлен в 33-й отдел полиции. Его обнаружили на улице Победы.



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