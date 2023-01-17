Ограбивший пассажирку в метро Москвы пытался скрыться в тоннеле и чуть не попал под поезд

Фото: МВД России

Сотрудники полиции задержали мужчину, выхватившего у пассажирки телефон на станции метро "Курская", сообщается в телеграм-канале МВД.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, злоумышленник попытался скрыться в тоннеле, где чуть не попал под поезд. Машинист, увидев в тоннеле неизвестного, применил экстренное торможение и предложил мужчине войти в кабину.

На станции "Бауманская" подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которых вызвала потерпевшая.

Задержанный оказался жителем Краснодарского края. Ранее он уже был неоднократно судим за кражи. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее правоохранители задержали 34-летнего злоумышленника, которого обвиняют в серии краж телефонов у пассажиров метрополитена. Жертва злоумышленника обратилась к полицейским, рассказав, что у него в вагоне, следовавшего по Замоскворецкой линии, украли телефон.

Впоследствии выяснилось, что подозреваемый может быть участником трех таких же инцидентов с кражей телефонов у пассажиров Замоскворецкой линии. Полицейские оценили сумму ущерба в более чем 170 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!