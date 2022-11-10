В Домодедово у прибывших из Бишкека мужчин похитили четыре млн долларов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Управление на транспорте МВД России по ЦФО раскрыло подробности ограбления пассажиров в Домодедово. О случившемся ведомство написало в своей официальной группе соцсети "ВКонтакте".

По предварительным данным, прилетевшие из Бишкека граждане, а также встречающие их стали жертвами грабителей. Правоохранители уточнили, что злоумышленники в масках совершили нападение, угрожая предметами, похожими на автоматическое оружие. У пострадавших забрали рюкзак и чемодан с денежными средствами в размере 4 миллионов долларов.

После этого грабители заставили граждан сесть в машины и уехали с места происшествия.

Однако сотрудники полиции скоро нашли два оставленных автомобиля в лесу, рядом находились похищенные граждане. Полиция продолжает поиски скрывшихся преступников.

Ранее стало известно, что на привокзальной площади рядом с аэропортом Домодедово произошло ограбление.

Сообщалось, что неизвестные отобрали в аэропорту у прилетевших в Москву двух граждан Киргизии сумки с наличными. После злоумышленники якобы похитили автомобили Lexus и Land Cruiser и скрылись.

В свою очередь, представители аэропорта не подтвердили факт стрельбы на месте происшествия. По данному инциденту линейное управление МВД организовало проверку.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!