16:21Происшествия
В Домодедово у прибывших из Бишкека мужчин похитили четыре млн долларов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Управление на транспорте МВД России по ЦФО раскрыло подробности ограбления пассажиров в Домодедово. О случившемся ведомство написало в своей официальной группе соцсети "ВКонтакте".
По предварительным данным, прилетевшие из Бишкека граждане, а также встречающие их стали жертвами грабителей. Правоохранители уточнили, что злоумышленники в масках совершили нападение, угрожая предметами, похожими на автоматическое оружие. У пострадавших забрали рюкзак и чемодан с денежными средствами в размере 4 миллионов долларов.
После этого грабители заставили граждан сесть в машины и уехали с места происшествия.
Однако сотрудники полиции скоро нашли два оставленных автомобиля в лесу, рядом находились похищенные граждане. Полиция продолжает поиски скрывшихся преступников.
Ранее стало известно, что на привокзальной площади рядом с аэропортом Домодедово произошло ограбление.
Сообщалось, что неизвестные отобрали в аэропорту у прилетевших в Москву двух граждан Киргизии сумки с наличными. После злоумышленники якобы похитили автомобили Lexus и Land Cruiser и скрылись.
В свою очередь, представители аэропорта не подтвердили факт стрельбы на месте происшествия. По данному инциденту линейное управление МВД организовало проверку.
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