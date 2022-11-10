В аэропорту Домодедово подтвердили факт ограбления пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На привокзальной площади рядом с аэропортом Домодедово произошло ограбление. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

При этом представители аэропорта не подтвердили наличие стрельбы. По факту произошедшего линейное управление МВД организовало проверку.

Ранее сообщалось, что неизвестные отобрали в аэропорту у прилетевших в Москву двух граждан Киргизии сумки с наличными. После злоумышленники якобы похитили автомобили Lexus и Land Cruiser и скрылись.

По другим данным, к вышедшим из аэропорта мужчинам подъехали два автомобиля, откуда вышли люди с автоматами и похитили наличные.



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