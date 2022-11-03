Теща певца Алексея Воробьева стала жертвой грабителей-клоунов

Фото: телеграм-канал SHOT

Жертвой грабителей в масках клоунов, проникших в дом в деревне Тимошкино под Красногорском, стала теща певца и актера Алексея Воробьева, сообщает газета "Известия".

2 ноября злоумышленники забрались в дом 57-летней Виктории Челышевой. Находившуюся дома тещу Воробьева они пристегнули наручниками к лестнице и заставили отдать ключи от сейфов. В результате преступники похитили имущество на 10 миллионов рублей.

Перед нападением Челышева разговаривала по телефону с мужчиной из правоохранительных органов. Он услышал ее крик, после чего связь оборвалась. Уже после случившегося женщина рассказала, что после ограбления чувствует себя плохо.

До этого стало известно, что трое неизвестных в масках клоунов ограбили квартиру гендиректора компании по торговле сельхозпродукцией и животными в Московской области. В настоящее время личности преступников устанавливают.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Апрелевке ограбили отделение Сбербанка. Грабителя нашли спустя несколько дней после происшествия. Его опознал сотрудник банка, сам мужчина признался в содеянном.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были найдены улики, подтверждающие его причастность к преступлению.



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