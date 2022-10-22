Полиция задержала домработницу за кражу более 750 тысяч рублей из квартиры в Москве

Фото: depositphotos/Keola

Правоохранители поймали 51-летнюю женщину, подозреваемую в краже более 750 тысяч рублей из квартиры в районе Крылатское. Об этом ГУ МВД по столице сообщает на своем официальном сайте.

Отмечается, что злоумышленница работала домработницей. Она узнала, где хозяйка квартиры хранит сбережения, и решила украсть деньги.

"Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по району Крылатское Москвы совместно с коллегами из УВД по ЗАО задержали 51-летнюю женщину по подозрению в краже более 750 тысяч рублей из квартиры", – отмечается в материале полиции.

Против домработницы возбудили уголовное дело о краже. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Апрелевке ограбили отделение Сбербанка. Грабителя нашли спустя несколько дней после происшествия. Его опознал сотрудник банка, сам мужчина признался в содеянном. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были найдены улики, подтверждающие его причастность к преступлению.



"Московский патруль": Росгвардия задержала похитительницу обуви

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!