Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое мужчин напали на инкассаторов и украли деньги в Орске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

По данным следствия, происшествие случилось около 10:00 7 октября на участке по улице Станиславского.

"В результате нападения денежные средства были похищены, одним из работников службы инкассации получено огнестрельное ранение в туловище, а нападавшие скрылись с места происшествия", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "б", "ж", "з" части 2 статьи 105, части 4 статьи 162 Уголовного кодекса России ("Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что в подмосковной Апрелевке ограбили отделение Сбербанка. Грабителя нашли спустя несколько дней после происшествия. Его опознал сотрудник банка, сам мужчина признался в содеянном. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были найдены улики, подтверждающие его причастность к преступлению.



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