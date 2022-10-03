Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира метро Москвы на платформе станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимира Васенина.

По его словам, вечером к 37-летнему мужчине подошел гражданин, который невнятно озвучил свои претензии к его внешнему виду. После пассажир нанес не менее 10 ударов руками и ногами в область головы и тела потерпевшего. Затем гражданин скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские патрульно-постовой службы полиции, осуществлявшие охрану общественного порядка на станции метро "Алтуфьево", задержали злоумышленника и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства", – рассказал Васенин.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ ("Побои").

Ранее полицейские задержали мужчину за избиение 17-летнего юноши в вагоне поезда на Большой кольцевой линии метро. Подозреваемый из хулиганских побуждений напал на несовершеннолетнего и начал наносить ему удары руками в область головы. Очевидцы вступились за потерпевшего и помешали хулигану скрыться.



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