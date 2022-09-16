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Происшествия

10:41

Мужчина избил несовершеннолетнего в вагоне столичного метро

происшествия

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину за избиение 17-летнего юноши в вагоне поезда на Большой кольцевой линии метро. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что подозреваемый из хулиганских побуждений напал на несовершеннолетнего и начал наносить ему удары руками в область головы.

"Выйдя на станции "Мнёвники", злоумышленник продолжил избивать подростка. Тот отчаянно попытался защититься. Очевидцы вступились за потерпевшего и помешали хулигану скрыться", – говорится в сообщении.

Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на метрополитене задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Задержанный не смог назвать мотив своего поступка.

Пострадавший был доставлен в медучреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Ранее сообщалось, что мужчина в столичного метро распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо пассажиру. Потерпевший не подсказал нетрезвому мужчине нажать на кнопку для открытия дверей на станции. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по Большой кольцевой линии метро.

Потерпевший вышел на станции "Выставочная", а злоумышленник начал его преследовать. Однако в какой-то момент он потерял его из виду, перепутал с другим человеком и распылил в его сторону содержимое баллончика.

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