Мужчина избил несовершеннолетнего в вагоне столичного метро

10:41
Фото: 77.мвд.рф
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину за избиение 17-летнего юноши в вагоне поезда на Большой кольцевой линии метро. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что подозреваемый из хулиганских побуждений напал на несовершеннолетнего и начал наносить ему удары руками в область головы.
"Выйдя на станции "Мнёвники", злоумышленник продолжил избивать подростка. Тот отчаянно попытался защититься. Очевидцы вступились за потерпевшего и помешали хулигану скрыться", – говорится в сообщении.
Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на метрополитене задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Задержанный не смог назвать мотив своего поступка.
Пострадавший был доставлен в медучреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
Ранее сообщалось, что мужчина в столичного метро распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо пассажиру. Потерпевший не подсказал нетрезвому мужчине нажать на кнопку для открытия дверей на станции. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по Большой кольцевой линии метро.
Потерпевший вышел на станции "Выставочная", а злоумышленник начал его преследовать. Однако в какой-то момент он потерял его из виду, перепутал с другим человеком и распылил в его сторону содержимое баллончика.
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