Суд в Петербурге арестовал мужчину, ранившего девочку ножом в лицо

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который ранил ножом ребенка. Дело рассматривал Петродворцовый районный суд, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 24 октября 2022 года.

По информации Росгвардии, мужчина находился в неадекватном состоянии и приставал к прохожим, размахивая ножом, которым он и задел ребенка.

Инцидент произошел вечером 24 августа возле одного из домов на Разводной улице.

Неизвестный не менее двух раз ударил ножом 12-летнюю девочку, оставив ей рану в области скулы, а также ссадину на щеке.

Школьницу доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. После ее отпустили домой. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").