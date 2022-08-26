Суд в Петербурге арестовал мужчину, ранившего девочку ножом в лицо

16:28
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который ранил ножом ребенка. Дело рассматривал Петродворцовый районный суд, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Подозреваемый будет находиться под стражей до 24 октября 2022 года.
По информации Росгвардии, мужчина находился в неадекватном состоянии и приставал к прохожим, размахивая ножом, которым он и задел ребенка.
Инцидент произошел вечером 24 августа возле одного из домов на Разводной улице.
Неизвестный не менее двух раз ударил ножом 12-летнюю девочку, оставив ей рану в области скулы, а также ссадину на щеке.
Школьницу доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. После ее отпустили домой. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").
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