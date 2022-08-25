14:29
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина ранил 12-летнюю девочку ножом в лицо в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба городского следственного управления Следственного комитета РФ.
По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 24 августа возле одного из домов на Разводной улице.
"Подозреваемый <...> из хулиганских побуждений не менее двух раз ударил ножом 12-летнюю девочку, причинив ей резаную рану скуловой области слева, а также ссадину правой щечной области", – говорится в сообщении.
Школьницу доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. После ее отпустили домой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство"). Решается вопрос об аресте обвиняемого.
Ранее сообщалось, что ММА-блогера Асхаба Тамаева ударили по лицу в Махачкале за неправильную парковку. Нарушение правил парковки блогером Тамаевым привело к пробке в Махачкале. Это не понравилось местным автомобилистам. Недовольные ситуацией собрались на парковке, после чего один из них ударил Тамаева по лицу.
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