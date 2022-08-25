ММА-блогера Тамаева ударили по лицу за неправильную парковку в Махачкале

Фото: youtube.com/Асхаб Тамаев

ММА-блогера Асхаба Тамаева ударили по лицу в Махачкале за неправильную парковку. Об этом сообщает газета "Известия".

Нарушение правил парковки блогером Асхабом Тамаевым привело к пробке в Махачкале. Это не понравилось местным автомобилистам. Недовольные ситуацией собрались на парковке, после чего один из них ударил Тамаева по лицу. После удара блогер потерял равновесие и упал на землю.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали 7 человек после драки. Конфликт произошел 24 августа на 2-й Магистральной улице в центре Москвы между двумя мужчинами. Участников потасовки доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего.

До этого пассажиров столичного метрополитена оштрафовали за драку в переходе на станции "Александровский сад". Отмечалось, что потасовка возникла в результате конфликта. Одним из участников драки оказался 48-летний житель Санкт-Петербурга, еще двое – приехали в столицу из Волгограда. Всех участников инцидента признали виновными и обязали их выплатить штраф.

