В столичном метро задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном метро задержали мужчину, который находится в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Об этом со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что преступление произошло во Владимире в августе 2020 года. Тогда 32-летний мужчина в ходе конфликта причинил своему оппоненту серьезные телесные повреждения в области головы. Потерпевший скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали на станции метро "Парк культуры" в результате проверочных мероприятий и доставили в отдел полиции. Сообщается, что в настоящее время обвиняемый передан инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что полицейские в Москве задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров метро. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Так, одна девушка отвлекала владельца гаджета, другая незаметно вытаскивала его из кармана. Иногда они орудовали в одиночку.

Другие участники банды разблокировали украденные телефоны, удаляли все данные, после чего продавали. В ходе обысков в жилищах подозреваемых и на одном из столичных рынков правоохранители изъяли компьютерную технику, свыше 100 телефонов и другие предметы.