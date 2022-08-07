В столичном метро задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

00:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном метро задержали мужчину, который находится в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Об этом со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что преступление произошло во Владимире в августе 2020 года. Тогда 32-летний мужчина в ходе конфликта причинил своему оппоненту серьезные телесные повреждения в области головы. Потерпевший скончался в больнице.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали на станции метро "Парк культуры" в результате проверочных мероприятий и доставили в отдел полиции. Сообщается, что в настоящее время обвиняемый передан инициатору розыска.
Ранее сообщалось, что полицейские в Москве задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров метро. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Так, одна девушка отвлекала владельца гаджета, другая незаметно вытаскивала его из кармана. Иногда они орудовали в одиночку.
Другие участники банды разблокировали украденные телефоны, удаляли все данные, после чего продавали. В ходе обысков в жилищах подозреваемых и на одном из столичных рынков правоохранители изъяли компьютерную технику, свыше 100 телефонов и другие предметы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: