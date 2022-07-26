Мужчину задержали за избиение пассажира на станции метро "Цветной бульвар"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала мужчину по подозрению в избиении пассажира столичного метро на станции "Цветной бульвар". Об этом сообщается на сайте московского главка МВД.

По информации ведомства, 27-летний мужчина начал беспричинно провоцировать иностранного гражданина на конфликт в вагоне электропоезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Инцидент произошел в ночное время.

"Видя, что молодой человек не реагирует, проследовал за ним из вагона поезда. На платформе станции "Цветной бульвар", высказывая в адрес пассажира оскорбления, злоумышленник повалил его на пол и нанес несколько ударов в область головы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что зачинщик конфликта был задержан и доставлен в отдел полиции. Объясняя свои действия, он заявил, что хотел лишь пообщаться с потерпевшим, однако получил отказ, из-за чего разозлился. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").

"В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", – добавили в полиции.

Ранее суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве женщины на железнодорожной станции Нахабино в подмосковном Красногорске. По данным правоохранителей, задержанным оказался 42-летний ранее судимый мужчина из Пермского края.