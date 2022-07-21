Бездомного задержали по подозрению в убийстве в квартире на юге Москвы

13:00
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации следствия, полицейские обработали заявки пенсионерки, которая 20 июля обнаружила в квартире в Борисовском проезде тело своего сына 1984 года рождения.
"Вечером того же дня на Волгоградском проспекте был задержан подозреваемый. Им оказался безработный 35-летний мужчина, не имеющий в Москве определенного места жительства", – заявил собеседник информагентства.
На теле погибшего были найдены несколько ножевых ранений. С места преступления были изъяты сигаретные окурки, срез с окровавленной простыни, кухонный нож и пять мобильных телефонов.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Несколько дней назад полицейские задержали 27-летнего подозреваемого в убийстве знакомого возле подъезда дома в Зеленограде. На допросе мужчина признал вину в преступлении.
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