Мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомого возле дома в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого в убийстве знакомого возле подъезда дома в Зеленограде, говорится на сайте ГСУ СК России по Москве.

"По данным следствия, вечером 16 июля 2022 года вблизи подъезда жилого дома корпуса 200 Б в Зеленограде, обнаружено тело мужчины 1996 года рождения с ножевым ранением в области груди", – говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный ранее был знаком с погибшим. На допросе он признал свою вину.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Убийство". 18 июля следствие направит в суд ходатайство об аресте задержанного.

Ранее в столице задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника. Тело 42-летней погибшей с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей.