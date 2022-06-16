Женщину задержали за убийство жены любовника в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

В Москве задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета РФ.

Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей.

По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая достала нож и нанесла ранения погибшей.

"После чего фигурантка ушла домой, где постирала одежду, в которой находилась в момент совершения преступления. Она изъята, назначены необходимые судебные экспертизы", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее следователи предъявили обвинение жительнице Рубцовска в Алтайском крае, которая пристегнула пенсионера наручниками к автомобилю и заживо его сожгла.

