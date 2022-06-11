В Алтайском крае арестовали женщину, которая заживо сожгла пенсионера в автомобиле

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Следователи предъявили обвинение жительнице города Рубцовск в Алтайском крае, которая пристегнула пенсионера наручниками к автомобилю и заживо его сожгла. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, вечером 6 июня 41-летняя женщина позвонила своему 68-летнему знакомому и предложила встретиться в районе села Сросты. Мужчина приехал на автомобиле.

"Обманным путем она сковала за спиной руки знакомого привезенными с собой наручниками, а затем подожгла автомобиль, скрывшись с места происшествия", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемая дала признательные показания, объяснив содеянное личным неприязненным отношением к потерпевшему. Ее заключили под стражу. Заведено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

В региональном управлении СК также отметили, что информация о том, что задержанная состояла с потерпевшим в близких отношениях, которую ранее распространили СМИ, является неподтвержденной.

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