В Алтайском крае арестовали женщину, которая заживо сожгла пенсионера в автомобиле

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Фото: altai-krai.sledcom.ru
Следователи предъявили обвинение жительнице города Рубцовск в Алтайском крае, которая пристегнула пенсионера наручниками к автомобилю и заживо его сожгла. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, вечером 6 июня 41-летняя женщина позвонила своему 68-летнему знакомому и предложила встретиться в районе села Сросты. Мужчина приехал на автомобиле.
"Обманным путем она сковала за спиной руки знакомого привезенными с собой наручниками, а затем подожгла автомобиль, скрывшись с места происшествия", – рассказали в ведомстве.
Подозреваемая дала признательные показания, объяснив содеянное личным неприязненным отношением к потерпевшему. Ее заключили под стражу. Заведено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
В региональном управлении СК также отметили, что информация о том, что задержанная состояла с потерпевшим в близких отношениях, которую ранее распространили СМИ, является неподтвержденной.
Ранее сообщалось, что в подвале гаражного кооператива в Саратове обнаружили тело 20-летней девушки, замурованное в бетон. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя.
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