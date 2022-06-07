В ЕАО осудили на 9 лет мужчину, зарубившего топором зятя

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Фото: depositphotos/YGphoto
В Еврейской автономной области осудили на девять лет колонии строго режима мужчину, который зарубил своего зятя топором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Уточняется, что инцидент произошел в октябре прошлого года в поселке Николаевка. По данным надзорного ведомства, 35-летний мужчина зарубил топором зятя в ходе пьяной ссоры и бросил тело в канализационный люк во дворе дома, чтобы скрыть убийство. Своей сестре мужчина заявил, что ее муж просто ушел. Затем нападавший прятался в лесополосе, его задержали только спустя почти неделю после произошедшего.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся.
Ранее сообщалось, что мужчина убил свою супругу в салоне красоты во Всеволожском районе Ленинградской области. Он напал на жену с топором, после чего выстрелил в нее из травматического пистолета. Женщина от полученных травм скончалась. Правоохранителям удалось задержать мужчину. Он рассказал, что решил расправиться с супругой на почве ревности.
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