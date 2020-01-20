Пенсионерку в Подмосковье подозревают в убийстве невестки топором

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в городском округе Чехов. В преступлении подозревается 80-летняя пенсионерка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГСУ СУ РФ по Московской области.

По данным следствия, пенсионерка поругалась со своей родственницей и нанесла ей несколько ударов топором по голове. От полученных травм женщина скончалась. Орудие убийства было обнаружено в ванной комнате.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время пенсионерку госпитализировали в психиатрическую больницу.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении пенсионерки, которая подозревается в поджоге квартиры своих знакомых на Каширском шоссе. В результате произошедшего погибли два человека.

Женщина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на юге столицы, в состоянии алкогольного опьянения подожгла одеяло в комнате собутыльников.

