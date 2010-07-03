СК возбудил дело против пенсионерки после поджога квартиры на юге столицы

13:40
13:40
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пенсионерки, которая подозревается в поджоге квартиры своих знакомых на Каширском шоссе. В результате произошедшего погибли два человека. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.
По ее словам, дело возбудили по статье "Убийство двух и более лиц".
Как полагает следствие, 6 сентября женщина 1958 года рождения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на юге столицы, в состоянии алкогольного опьянения подожгла одеяло в комнате собутыльников.
"В результате пожара погибли мужчина и женщина 1968 и 1978 годов рождения", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".
Подозреваемую доставили в следственный отдел.
Ранее сообщалось о задержании в Воскресенске супружеской пары по подозрению в убийстве родственницы, совершенном 10 лет назад. Как считают следователи, в апреле 2009 года подозреваемые 1976 и 1974 годов рождения у себя дома в селе Михалево во время бытовой ссоры убили 53-летнюю мать жены. Преступление было совершено на глазах их 16-летней дочери. Тело женщины супруги сожгли, а останки похоронили на местном кладбище.
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