Мужчина зарубил топором жену в салоне красоты в Ленобласти

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Мужчина убил свою супругу в салоне красоты во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что он напал на жену с топором, после чего выстрелил в нее из травматического пистолета. Женщина от полученных травм скончалась.

Правоохранителям удалось задержать мужчину. Он рассказал, что расправиться с супругой решил на почве ревности.

Ранее в Москве в районе Покровское-Стрешнево неизвестный ранил девушку 1995 года рождения в шею. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".