Участница конфликта в родительском чате в Волгограде отреагировала на смерть обидчика

11:07
Фото: скриншот видео соцсети
Сестра жителя Волгограда, арестованного по делу о смертельной драке, рассказала об инциденте в эфире Первого канала.
Женщина принесла извинения семье погибшего. По ее словам, никто не хотел такого исхода. Она отметила, что случившееся стало трагедией как для семьи погибшего, так и для ее семьи.
"Мы правда ничего этого не хотели. Это просто несчастное обстоятельство!" – отметила женщина.
Она призналась, что мечтала, чтобы потерпевший выкарабкался из комы.
"Сложилось так, что он упал, руку как бы повредил. Брат пошел поговорить. Говорит: "Зачем ты мою сестру обижаешь?" – рассказала она о моменте происшествия.
23 октября неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Волгограде. По одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбления в ее адрес в родительском чате. Между мужчинами произошел конфликт.
Пострадавшего доставили в больницу. 1 ноября он скончался, не приходя в сознание.
Дело, которое возбудили по факту нападения на волгоградца, переквалифицировали после смерти пострадавшего на более тяжкую статью. В результате нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемого арестовали до 24 декабря. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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