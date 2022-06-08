На Алтае женщина пристегнула любимого наручниками и сожгла заживо

16:56
Фото: altai-krai.sledcom.ru
В Алтайском крае женщина пристегнула своего возлюбленного наручниками к автомобилю и сожгла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
"Вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружен сгоревший автомобиль с находящимся внутри телом мужчины, руки которого были пристегнуты наручниками", – говорится в сообщении.
По подозрению в убийстве мужчины правоохранители задержали 41-летнюю жительницу Рубцовска. По словам старшего помощника главы управления СК по Алтайскому Краю Людмилы Рязанцевой, задержанная состояла с 68-летним погибшим в близких отношениях.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), однако СК намерен его переквалифицировать на часть 2 той же статьи ("Убийство, совершенное с особой жестокостью"). В настоящее время правоохранители выясняют мотивы убийства. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемой.
Ранее замурованное в бетон тело 20-летней девушки обнаружили в подвале гаражного кооператива в Саратове. На теле пропавшей без вести 6 июня девушки обнаружили множественные телесные повреждения в области головы. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя.
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