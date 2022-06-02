Мужчину задержали по подозрению в убийстве сожительницы в Южном Бутове

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

Тело женщины 1972 года рождения со следами удушения было обнаружено в квартире жилого дома на Южнобутовской улице вечером 31 мая. По данным следствия, тело нашла сестра погибшей, решившая приехать к ней домой, поскольку та уже несколько дней не выходила на связь с родственниками.

"В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан на территории Владимирской области, им оказался 47-летний сожитель погибшей", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время с подозреваемым проводят необходимые следственные действия, после чего ему предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на севере столицы. По информации СК, ночью 1 июня в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской нашли тело мужчины 1967 года рождения, завернутое в ковер, с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.