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Происшествия

19:15

Мужчину, убившего врача в центре Москвы, приговорили к 10 годам колонии

судыпроисшествия

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима ранее судимого жителя Иркутской области, убившего врача в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что Олег Филиппов был признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"Суд приговорил Филиппова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Тело 66-летнего врача-рентгенолога Андрея Кравцова было обнаружено вечером 13 сентября 2021 года на тротуаре Большого Краснохолмского моста в центре Москвы. Мужчина работал в Центральной поликлинике Литфонда, заведовал кабинетом МРТ-диагностики.

По данным следствия, приехавший в столицу на заработки 22-летний Олег Филиппов, находясь в состоянии алкогольного опьянения по случаю празднования собственного дня рождения, поссорился с проезжавшим мимо него на самокате Кравцовым и ударил его ножом 11 раз в область головы и туловища. Кандидат медицинских наук скончался на месте.

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