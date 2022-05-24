Россиянка обнаружила в голове нож утром после вечеринки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жительница Омска обнаружила у себя в голове нож, пытаясь причесаться утром после вечеринки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Обнаружив острый предмет в голове, девушка сразу обратилась к врачам. Примечательно, что лезвие ножа не повредило ни одно из полушарий мозга девушки. В Минздраве объяснили это тем, что лезвие вошло ровно между долями мозга.

На вопрос о том, как нож оказался воткнут в ее голову, девушка ответить не смогла.

Ранее в Мурманске местный житель устроил застолье в примерочной одного из гипермаркетов. Продавец магазина заметил, как мужчина с товарами на две тысячи рублей направился в примерочную, где попытался съесть неоплаченные продукты.

На сигнал тревожной кнопки приехали сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленника.

