В центре Москвы убили врача-рентгенолога

Фото: ГСУ СК России по Москве

Вечером 13 сентября в центре Москвы зарезали врача-рентгенолога. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по столице.

Мужчину обнаружили на тротуаре Большого Краснохолмского моста. По данным РИА Новости, погибшим оказался 66-летний Андрей Кравцов. Мужчина работал в Центральной поликлинике Литфонда, заведовал кабинетом МРТ-диагностики.

По подозрению в убийстве задержали 22-летнего уроженца Иркутской области.

По данным следствия, пьяный молодой человек поссорился с прохожим на Большом Краснохолмском мосту и в ходе конфликта подозреваемый нанес мужчине множество ножевых ранений в область головы и туловища.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Убийство".