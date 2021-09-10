В Тверской области мужчина поджег дом со спящей сожительницей и 5 детьми

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Фото: depositphotos/My_inspiration
В Тверской области приезжий из Узбекистана поджег дом, в котором спали его сожительница и пять детей. По данному факту заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно версии следствия, после ссоры со своей сожительницей пьяный житель Узбекистана поджег зажигалкой тряпки на чердаке дома в деревне Михайлово Тверской области. Он знал, что женщина и дети спят и не смогут уйти из горящего дома.
"Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, так как одна из несовершеннолетних своевременно обнаружила возгорание, о чем сообщила матери", – говорится в сообщении.
Известно, что никто не пострадал, но дом сгорел полностью. Злоумышленника задержали. Его подозревают в совершении преступления по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом".
Ранее Троицкий суд столицы арестовал двух обвиняемых в убийстве москвича в его квартире. Инцидент произошел в четверг, 12 августа, на Каширском шоссе. Грабители залезли в квартиру и до смерти избили 55-летнего хозяина, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму. Также была покалечена его 82-летняя мать. Сейчас женщина находится в больнице.
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