В Италии задержан мужчина, нанесший ножевые ранения пятерым, включая ребенка – СМИ

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В прибрежном итальянском городе Римини задержали мужчину после того, как он нанес ножевые ранения пяти местным жителям. Об этом сообщает агентство АНСА.

Согласно предварительным данным, на автобусной остановке контролеры спросили у злоумышленника билет, в ответ на это он достал нож и ударил двух контролеров.

Еще троих человек он ранил, убегая от полиции. В числе пострадавших есть ребенок. Мужчину удалось поймать, его поместили под стражу. Местная прокуратура начала следствие.

Ранее на Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы задержали мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал прохожим и правоохранителям ножом. Полицейским пришлось применить против него табельное оружие.