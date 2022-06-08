Тело замурованной в бетон девушки обнаружили в Саратове

Фото: saratov.sledcom.ru

Замурованное в бетон тело 20-летней девушки обнаружили в подвале гаражного кооператива "Юбилей" в Заводском районе Саратова в ночь на 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

На теле пропавшей без вести 6 июня девушки обнаружили множественные телесные повреждения в области головы. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, против которого возбудили уголовное дело по пункту "к" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство, сопряженное с изнасилованием").

"В настоящее время следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. Тело женщины 1972 года рождения со следами удушения было обнаружено в квартире жилого дома на Южнобутовской улице вечером 31 мая.

