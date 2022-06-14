Создательницу эссе "Как убить мужа" приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа

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Суд американского штата Орегон приговорил создательницу эссе "Как убить своего мужа" Нэнси Брофи к пожизненному заключению за убийство супруга. Об этом сообщает местное подразделение телекомпании NBC.

Как уточняется, 71-летняя писательница была приговорена к пожизненному заключению с правом условно-досрочного освобождения через 25 лет.

Ранее сообщалось, что присяжные признали Нэнси Брофи виновной в убийстве мужа. Прокурор считает, что Брофи могла застрелить мужа из-за финансовых проблем. Писательница же заявила, что у них не было проблем с деньгами и она не имела причин для убийства супруга.

Писательницу арестовали в сентябре 2018 года через несколько месяцев после смерти мужа. В опубликованном в 2011 году произведении женщина описывала, как можно избавиться от супруга.

Однажды Брофи сказала, что выбрала такую тему для эссе, так как убийства, хаос и кровь кажутся ей естественными. По ее словам, супруга она приучила "спать одним глазом".

Шеф-повара Дэниэла Брофи обнаружили мертвым на кухне Орегонского кулинарного института в Потрленде. На теле покойного нашли пулевые ранения. Инцидент расследовали в течение трех месяцев.

