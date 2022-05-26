Создательницу эссе "Как убить своего мужа" признали виновной в убийстве мужа

Фото: Depositphotos/YGphoto

Создательницу эссе "Как убить своего мужа" Нэнси Брофи признали виновной в убийстве мужа. Об этом сообщает CBS.

Прокурор считает, что Брофи могла застрелить мужа из-за финансовых проблем. Писательница же заявила, что у них не было проблем с деньгами и она не имела причин для убийства супруга. Присяжные признали Брофи виновной.

Писательницу арестовали в сентябре 2018 года через несколько месяцев после смерти мужа. В опубликованном в 2011 году произведении женщина описывала, как можно избавиться от супруга.

Однажды Брофи сказала, что выбрала такую тему для эссе, так как убийства, хаос и кровь кажутся ей естественными. По ее словам, супруга она приучила "спать одним глазом".

Шеф-повара Дэниэла Брофи обнаружили мертвым на кухне Орегонского кулинарного института в Потрленде. На теле покойного нашли пулевые ранения. Инцидент расследовали в течение трех месяцев.

