Завершено расследование дела об убийстве двух детей в Туве

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Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении мужчины, который сбросил с балкона двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Тыва.

Инцидент произошел в городе Кызыле в ночь на 31 октября 2021 года. По данным следствия, 24-летний мужчина смотрел телевизор в арендуемой им комнате. Рядом играли проживавшие в этой же квартире девочки 10 и 14 лет.

Сосед сделал детям замечание, потребовав не шуметь. Девочки его проигнорировали, тогда он схватил младшую из них, открыл окно и выбросил ее. Затем он сделал то же самое с ее сестрой. От полученных травм обе жертвы скончались.

В отношении мужчины возбудили дело по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, в том числе малолетнему, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

Ранее суд арестовал выбросившую ребенка в мусоропровод москвичку. Подозреваемая рассказала, что родила девочку в ванной, а после завернула ее в полотенце, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод с 9-го этажа. Женщина пробудет под стражей два месяца, до 14 июня 2022 года.

