В Москве задержали обвиняемых в двойном убийстве в квартире на востоке столицы

11:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники правоохранительных органов задержали и предъявили обвинения двум мужчинам, которые убили мужчину и его мать в квартире на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.
Инцидент произошел в квартире на 15-й Парковой улице. По имеющимся данным, обвиняемые избили, а затем зарезали 48-летнего хозяина квартиры, после чего дождались возвращения его матери, которую также избили, после чего задушили. Бывшая супруга погибшего приехала в квартиру после того, как семья перестала выходить на связь. Внутрь она зашла вместе с соседями. Они увидели одного из обвиняемых, однако тот обманом смог скрыться с места преступления.
"В короткий срок по подозрению в совершении преступления задержан 50-летний мужчина, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину и изобличил сообщника, <...> сообщник также задержан", – рассказала Иванова.
Она уточнила, что сообщник признал вину. Ему предъявлено обвинение. Следствие намеренно ходатайствовать перед судом о его аресте. В настоящее время специалисты продолжают сбор доказательств причастности фигурантов к двойному убийству.
Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 15-летнего сына в Балашихе. В состоянии сильного недомогания в подмосковной квартире их обнаружила родственница. Она вызвала скорую, однако семью спасти не удалось. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.
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