В Подмосковье мать отравила ребенка-инвалида и попыталась покончить с собой

16:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В подмосковном Орехово-Зуеве мать попыталась отравить своего сына-инвалида и совершить самоубийство. Сейчас женщина находится в коме, а состояние мальчика стабильно, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Вчера в Орехово-Зуеве произошла трагедия. Мама ребенка-инвалида, не справившись с депрессией после недавнего развода с отцом ребенка, пыталась покончить с собой и, предположительно, "забрать с собой" и сына. Как нам сообщили медики, мама в коме, мальчик в сознании в стабильном состоянии для его диагноза", – написала она в своем телеграм-канале.
Мишонова пояснила, что ребенок был госпитализирован вместе с матерью, чтобы выяснить, было ли у него отравление или нет.
"Ждем результатов анализов. Очень надеюсь, что маму удастся спасти и помочь пережить этот кризис ради сына", – добавила омбудсмен.
Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве после гибели женщины и ее 15-летнего сына в Балашихе. По некоторым данным, женщина могла сначала отравить сына, а после покончить с собой. Ее и подростка в состоянии сильного недомогания обнаружила родственница. Она вызвала скорую, однако семью спасти не удалось.
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